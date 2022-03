Kometa má nejlepší fanoušky na světě, říká Mueller. Válka na Ukrajině mu láme srdce

Poslední duel jste odehráli proti Olomouci. S jakou náladou vstoupíte do play off?

Na play off jsme všichni natěšení. Předvedli jsme dobré výkony, máme za sebou dlouhý měsíc a půl, během kterého jsme se zaměřili na jeden konkrétní cíl. A teď jsme konečně tady, což je skvělé. Musíme se soustředit na play off a zapomenout na to, co bylo doteď.

V předkole narazíte na Liberec. Co od série očekáváte?

Myslím, že jsme vyrovnaní soupeři, což jme ukázali v posledním vzájemném zápase (Kometa v Liberci vyhrála 3:2). Ale úplně nezáleží, proti komu budeme hrát. Musíme se držet toho, abychom hráli co nejlépe, předvedli svou sílu ve všech utkáních a dotáhli je do vítězství. Je jedno, proti komu to bude. Je to jako start nové sezony. Těším se na to, bude to výzva.

Jak hodně Kometě chyběla podpora zaplněného stadionu?

Hrát tady je nejlepší, říkám to pořád. Kometa má opravdu nejlepší fanoušky na světě, říkám to všude. A mít podporu plného stadionu, fanoušků a celého města, to je opravdu neuvěřitelné. Hrát před plným stadionem, který vám fandí a je v tom s vámi, je opravdu skvělý zážitek.

Snažíte se vytvářet lidem zábavu, jak je ale pro vás složité myslet na hokej v realitě toho, co se děje na Ukrajině?

Je to ohromně těžké. Myslím, že nikdo z nás neví, co dělat nebo co říct. Situace, do které se lidi na Ukrajině dostali, nám láme srdce. Všichni bychom si přáli, aby se to nikdy nestalo, a doufáme, že to bude brzy za námi. Všichni chceme mír.

Před startem play off dostáváte nový vůz Kodiaq, tak jaký jste řidič?