Sestup i válka. To, co se teď děje na Ukrajině, mi hlava nebere, říká zlínský hokejista Honejsek

Prožívá v současnosti dvojí trauma. Pád zlínských hokejistů z nejvyšší soutěže do první ligy není to nejhorší, co jednatřicetiletého útočníka Beranů Antonína Honejska v těchto dnech potkalo. Ještě mnohem víc ho zasáhla válka na Ukrajině, odkud pochází část jeho rodiny. S ukrajinskou partnerkou Anastazií vychovává dvouletého synka Maxima.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Antonín Honejsek prožívá složité obdobíFoto : Dalibor Glück, ČTK

