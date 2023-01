Kometa padá ke dnu. Mám o ni strach, přiznává bývalý hokejista

Kádr Komety přitom na papíře nepůsobí dojmem, že by si měl dělat záchranářské starosti. „Jak ten čas postupuje a problémy se víc a víc prohlubují, tak asi každému začíná být jasné, že zakopaný pes asi nebude v hráčském kádru, nebo na postu gólmana. Asi to není ideální, to cítíme všichni, Kometa stárne, ale furt to není její hlavní problém," míní Škvor.

„Jsem docela v šoku, jak se prezentují, jak teď hrají. Když je vidím na papíře, tu obranu, jakože si myslím, že úspěšný tým vychází z obrany," pokračuje Nedorost. Tým s obránci jako Kundrátek, Ščotka či Gulaši by zkrátka měl patřit spíše na přední příčky. „Ukazuje to, že jména ti to už taky nemůžou úplně vyhrát," soudí bývalý hokejový útočník.

Bývalý trenér Sparty Patrik Martinec v Kometě Brno. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Škvor zároveň vidí problém v muži, který paradoxně Kometu dříve dostal na vrchol. „Čest Liboru Zábranskému, co všechno pro Kometu udělal, jak ji dostal úplně od nuly, nebo ještě z minusu tam, kde je, ale furt si myslím, že by si měl uvědomit, jaká je jeho funkce v Kometě, že to prostě není trenér," míní redaktor Sport.cz a Práva.

„Jestli do toho bude trenérům pořád zasahovat, tak nikdo do Komety nebude chtít, nikdo se jménem, zkušenostmi, vizí, který by s Kometou dokázal něco udělat," dodává novinář.