Kometa představila nového trenéra. Bude potřeba posílit, vyhlásil

„Pozice asistenta je úplně jiná, člověk se musí chovat a jednat úplně jinak. Zkušenosti jsou pak k nezaplacení. Karlovým Varům bych chtěl poděkovat, že jsem měl možnost pět let dělat hlavního trenéra, mohl jsem se změnit a nabrat nové poznatky, další zkušenosti zase z jiného pohledu," řekl Pešout, jenž ve své premiérové sezoně u Varů dokázal s týmem postoupit do extraligy a poslední tři ročníky ho dovedl do předkola play off.

„Jiný hokej ani trénovat neumím. Do toho budeme chtít zapracovat nové moderní prvky, ale to bych nerad předbíhal. Celé to naše gró je hrát celoplošný hokej s rychlým otáčením hry, důraz na bruslení, na což potřebujete zároveň mít i vhodné typy hráčů. Jsem rád, že pracujeme na posilách, které by do toho našeho systému měly zapadnout.," uzavírá.