Na úvodní gól si diváci v zaplněném hledišti museli počkat do 12. minuty. Krátce poté, co Brňané přečkali první oslabení v duelu při Hrbasově vyloučení, si vyjel Mandát do dobré palebné pozice mezi kruhy a povedenou střelou překonal strážce hostující branky Furcha. Kometa měla možnost odpovědět při trestu Pauloviče, jenž byl vykázán ze hry na konci 18. minuty, ale v přesilovce neuspěla.