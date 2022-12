Kometa vsadila na bývalého sparťana. Nejsem si jistý, že Brno vyřešilo problém, varuje expert

„Když jsme říkali, že to trenéři ve Spartě nemají jednoduché, tak já myslím, že v Kometě, když trenér ví, že nahoře v kanceláři sedí Libor Zábranský, pro kterého je střídačka určitou drogou, tak to není jednoduché," přemýšlí nahlas Kézr. Podle něj Kometa nemá vyhráno. „Problém je širší, hráči stárnou. Překvapilo mě, že si nechali ujít Karla Pláška, co se vracel z farmy, a získala ho Olomouc. Není to pro Brno jednoduchá sezona," dodává.

Sportovní manažer prvoligové Slavie Jaroslav Bednář přiznává, že v poslední době občas také zašel na střídačku při utkání Chance ligy. Výsledky pražského klubu nebyly nejlepší. „Trenérům do toho ale nekecám. Je tam přece trenér, kterého jsem si vybral s tím, že jsem přesvědčený, že je to ten správný člověk. Trénuje systém, kterým chceš, aby se hokej v klubu ubíral," prozrazuje druhý z hostů pořadu Příklep na Sport.cz.

I legendární útočník si myslí, že Brno po řadě úspěšných sezon prochází generační obměnou. „Zabudovávají mladší kluky a hráče středního věku. Než si to sedne, tak to trvá. Nikdo nečekal, že po dvou titulech bude Brno sbírat tituly každou sezonu," myslí si Bednář. „Hráči stárnou a na výkonu je to znát. Brno hledá cestu, jak by tým restartovalo, a nějaký čas to vezme," dodává.