Kometa zdolala i Spartu. Mám radost, že jsem mužstvu pomohl, těší výhra střelce Horkého

Zejména jeho druhá branka byla ukázková. „Andrej Kollár poslal puk před bránu a já se po něm hokejkou natahoval. Poslal jsem ho do sítě baseballově lopatou," usmívá se. „Jsem nadšený, že mi to tam dvakrát spadlo. A věřím, že jsem si nějaké góly schoval i do blížícího se závěru sezony," přemítá.

Kouč Komety Jiří Kalous Horkého chválí. „Byl to jeho zápas. Luboš se do šancí dostává, a tentokrát je i proměnil. My jsme se za stavu 2:0 trochu zbytečně zatáhli do obrany. Pražané měli v závěru převahu, ale jejich nápor jsme naštěstí ustáli. Drželo se nás i štěstíčko. Vítězství si nesmírně považujeme, posunulo nás v extraligové tabulce do klidnějších vod," kvituje trenér s povděkem.