Končit v březnu Zaťoviče nebaví. V nové sezoně si play off zase pořádně užijeme, věří kapitán Komety

„Zejména minulá sezona byla hodně špatná. Končit už v březnu nikoho nebaví. Jsem přesvědčený, že tentokrát dojdeme mnohem dál a play off si zase pořádně užijeme. Já pro to udělám maximum," tvrdí Zaťovič. K optimismu ho opravňují příchody brankáře Furcha, obránců Kundrátka, Ščotky či Hrbase a útočníků Fleka, Koblížka nebo Strömberga. „Jsou to vesměs ostřílení borci, kteří mají s vyřazovacími boji v ligách různých zemí značné zkušenosti. Jak se v kabině bavíme, všichni mají úplně stejnou touhu jako já," kvituje s povděkem.