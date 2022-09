Trenér Pešout by rád pozvedl Kometu zase výš. Za výhru nad Vary se chystá vypsat prémii

„Nechci říkat, na jaké konkrétní umístění bychom chtěli dosáhnout teď. Všichni pochopitelně děláme hokej proto, abychom pozvedli na konci sezony pohár nad hlavy. Je to ovšem postupný proces. Máme v mužstvu dost nových hokejistů a zvykáme si na trochu jiný styl hry. Musí si to všechno nejdřív na ledě sednout," tvrdí Pešout. Za hlavní favority extraligy považuje Pardubice, Spartu a Třinec. „Uvidíme, kdo se k nim přidá. Kéž bychom to byli my," přeje si.

Má radost, že se vedení klubu povedlo tým před novou sezonou notně posílit. „Je to zásluha majitele Libora Zábranského. Hlavně do obrany přivedl beky, kteří patří k extraligové špičce, nebo jsou dokonce členy národního mužstva," těší Pešouta, že za Kometu budou nastupovat Kundrátek z Třince, Ščotka z finského Jyväskylä či Hrbas z Litvínova.

Brněnskou ofenzívu by měli vyztužit reprezentant Flek z Karlových Varů, Strömberg s Koblížkem z finské Kouvoly a odchovanec Dufek z Plzně. „Řada hráčů se k nám z různých důvodů připojila až v červenci na začátku přípravy na ledě. Proto jsme se i v tomto období hodně zaměřili na fyzičku. I kvůli tomu jsme asi neměli úplně nejlepší výsledky v přípravě. Teď už ale dva týdny ladíme formu. Věřím, že kluci budou mít větší drajv a začneme v mistrovských zápasech proměňovat šance," uvítal by.

Pešout si cení, že do kádru mužstva přibyl na poslední chvíli gólman se zkušenostmi z národního týmu Dominik Furch. „Je to pro nás velká pomoc. Hodlám na začátku sezony spoléhat na brankářskou dvojici Furch - Čiliak," má jasno.

Nepohrdl by ještě i dalším posílením. „Momentálně to ovšem není na pořadu dne. Až případně podle toho, jak do sezony vstoupíme, a kde nás bude tlačit bota," je spokojený se současným kádrem. Jedním z vytipovaných borců je karlovarský forvard Černoch. „Já ho kdysi do Varů přivedl, a tak nebudu tvrdit, že bych o něj neměl do budoucna zájem," uvedl Pešout na adresu účastníka letošního mistrovství světa.