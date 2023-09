Kousal se toho nebál a rozhodl nájezdy drzou fintou. Bylo skvělé to vidět, chválil Chlapík

„Kousek je výborný hráč, umí to, ale nečekal jsem, že to zkusí. Ale je super, že si věří, že to udělá i v zápase. Bylo hezké to konečně vidět na vlastní oči,“ ocenil Filip Chlapík nájezd Kousala, který pukem zamíchal, naznačil střelu a pustil černou gumu volně mezi brankářovy betony.