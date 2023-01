Kousalovi proti Boleslavi ujely ruce. Nechtěl jsem slavit, připouští a radí bývalému klubu

Stačilo mu 26 sekund, aby se trefil proti týmu, kde strávil posledních šest let. Celou svou profesionální kariéru. Útočník Pavel Kousal rychlým gólem pomohl Spartě zdolat Mladou Boleslav. Po vítězství 4:1 ho čeká příspěvek do kasy. „Vypsal jsem odměnu. To se dělá vždycky, když hráč nastoupí proti bývalému týmu. Takže zítra budu muset platit,“ usmál se 24letý křídelník po speciálním zápase, v němž si vedle branky připsal i asistenci.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Pavel Kousal ze Sparty se raduje z gólu proti svým bývalým spoluhráčům z Mladé Boleslavi.Foto : Ondřej Deml, ČTK

Článek První střídání a hned gól. Co jste si říkal, když se při brejku od vaší brusle odrazil puk do sítě? Hlavně jsem doufal, že branka bude platit. Já jsem do puku nekopl, jen jsem brzdil, takže jsem věřil. Po gólu jsem nechtěl slavit, ale ruce mi trochu ujely. Vyslechl jste si něco od bývalých spoluhráčů? Jo, pořád na mě pokřikovali, já na ně taky, ale v dobrém. Občas jsme na ledě při přerušené hře prohodili pár slov. Zvláštní pocit, ale užil jsem si to. Tipsport extraliga Sparta bere před návštěvou sezony šesté vítězství v řadě Jaký je rozdíl mezi hrou Sparty, která je po šesti výhrách v řadě třetí, a Boleslavi, jež se pořád nedokáže odlepit ze spodní poloviny tabulky? Sparta dokáže dát gól jednodušeji. Oba týmy makají úplně stejně, rozhodují detaily. Boleslav i teď měla víc ze hry. Ale kluci se potřebují víc tlačit do brány. Situace několikrát překombinovali. Když jsem tam hrál, dělal jsem úplně to samé (usmívá se). Jestli ale budou předvádět takové výkony, nasbírají dost bodů. Snad se jim bude dařit. Je na ledě znát, když se tým drží v tabulce nahoře? Rozhodně, hlavně na psychice. Když prohrajeme zápas, nemusíme nic moc řešit. Zatímco na desátém, dvanáctém místě je každá ztráta znát o dost víc. Kdyby oni byli v pohodě a my ne, výsledek by mohl být úplně opačný. Lantoši se Söderlundem vyřešili přečíslení parádním způsobem a druhý jmenovaný dopravil puk až do sítě! 🔥 #SPAMBL #TELH pic.twitter.com/rP32fVgmOy — Tipsport extraliga (@telhcz) January 22, 2023 Sedm utkání za Spartu a už šest kanadských bodů. Jak se zatím v novém klubu cítíte? Na začátku jsem si zvykal, nebylo to ono. Ale cítím se čím dál líp. Pomáhají k tomu i spoluhráči. Klape to týmu, takže když se zrovna nedaří jednotlivcům, výhry stejně ukopeme. Kabina je super. Je v ní pohoda. Snad to takhle bude pokračovat. Jak jste si užil tradiční akci Sparta vzdává hold, na kterou dorazila nejvyšší návštěva sezony 15 147 diváků? Bylo to super. Přišlo hrozně moc lidí. Takové akce mám rád, snad jich bude ještě víc. Tipsport extraliga Rozhodčí nepochopitelně zařízli Třinec! Hlava mi to nebere, vůbec nechápu, žasl Pospíšil ve studiu