Krásný zážitek. Výsledek je ale pro nás hořká kaňka, smutní brankář Komety Furch po vysoké prohře

Byla to mimořádná událost pro nás i pro fanoušky, kteří dorazili v hojném počtu. Jenže ten výsledek je pro nás hodně hořká kaňka.

To zase ne. Ne každý hokejista má to štěstí, že si takový zápas zahraje. A když, tak většinou jen jednou v kariéře. Je krásné, že jsme mohli být na moderním stadionu součástí něčeho takového. Ten výsledek ovšem hrozně mrzí.

Mrholilo, ale to bylo pro všechny stejné. Paradoxně nám to mohlo spíš nahrát, protože Oceláři mají v mužstvu víc technických hokejistů. Rozdíl to ale navzdory horšímu ledu nesmazalo.