Krejčí chybí na ledě i v kabině. Najde Olomouc nového lídra?

„Byl to jednoznačný lídr. Takového borce prakticky nelze nahradit. Jeho roli bude muset převzít více hráčů. Táhnou by to měli Honza Káňa a posily z Hradce Králové a Plzně Jakub Orsava a Pavel Musil. Věřím ale, že i ostatní kluci od Davida něco odkoukali a že už nebudeme mít jen jednu kvalitní pětku, ale čtyři," řekl v úterý novinářům jednatel klubu a hlavní trenér Jan Tomajko. V ofenzívě by mohli pomoci i další noví hráči Lukáš Anděl z Pardubic a reprezentant do dvaceti let Matouš Menšík.