Tvrďák Štich putuje po hostováních. Kluby s námi obchodují jako s kusem masa, míní

Šticha však mrzí, že se kvůli kontraktu v Litvínově, který skončí po tomto ročníku, zatím nikde nemůže natrvalo usadit. „Nikdo za mě nechce zaplatit vysoké tabulkové odstupné," vysvětlil. „Jako hokejisté jsme kus masa, se kterým kluby obchodují. A snaží se nakupovat co nejvýhodněji, to k hokeji patří. Z byznysového hlediska to chápu, z hráčského pohledu mě to štve," pokračoval řízný obránce, jenž strávil poslední rok v Českých Budějovicích s bilancí tří gólů a jedné asistence.