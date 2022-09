Baby Jágr jako liberecký kluk z plakátu. Frolík ale po dvou letech strastí varuje: Nemám velká očekávání

Že právě oni dva hrají hlavní roli na reklamním plakátu, dává logiku. Jágrova tvář láká za všech okolností, navzdory tomu, že není moc jisté, aby 50letý útočník hned v úvodu sezony naskočil do zápasů. A Frolík je pro změnu vedle navrátivšího se kapitána Bulíře hlavní libereckou akvizicí. Vítěz Stanley Cupu a muž, který ještě v únoru reprezentoval na olympiádě, se po 16 letech definitivně vrací do Česka a měl by se stát jednou z blyštivých hvězd extraligy.

"Tlak asi bude větší než u jiných kluků, ale já si velká očekávání nedávám. Měl jsem svou hru vždy založenou na práci, tak nechám na ledě i teď všechno a uvidíme, kam nás to zavede. Snad to bude pro mě restartová sezona," říká poněkud nejistě.

Té opatrnosti se nelze divit. Frolík, jinak frajer s více než 900 zápasů NHL včetně play off, má za sebou dvě sezony strádání. V té předminulé ho si s ním podivně zahrával Montreal, aniž by mu dal pořádnou šanci, loni zase pět minut po dvanácté zamířil do švýcarského Lausanne a marně hledal herní pohodu, která nepřišla ani reprezentačních akcích.

I letos ho ještě jeho americký agent lanařil, jestli se nechce zapojit do předsezonního try outu (zkoušky) v některém celku NHL, ale on dal přednost jistotě a návratu do Česka, kde naposledy před deseti lety hrál pár měsíců při výluce NHL (tehdy za Chomutov). Oťukávalo ho rodné Kladno, leč nebylo to žádné intenzivní vyjednávání, a tak nakonec zamířil do Liberce, byť bydlet bude s rodinou v Praze.

Po odchodu Ladislava Šmída, který mu mimochodem angažmá u Bílých Tygrů vřele doporučoval, tu může se svým hokejovým životopisem plnit roli mentora. "Je nás tady pár starších kluků, tak asi na nás bude postavené. Ale musíme to prokazovat na ledě, protože já nikdy nebyl velký řečník."

Foto: Robert Sára Billboard před libereckou arénou, který zve na první domácí zápas Bílých Tygrů.Foto : Robert Sára

Je vždycky těžké popisovat a chválit sebe, a tak teď pro změnu mluví Michal Birner, už liberecká stálice. "Frolda přinesl profesionalismus a pracovní morálku, jaká panuje ve světě a kterou se od něj mladí kluci mohou učit každý den. To je speciálně pro ně k nezaplacení. Je to skromný a hodný kluk, kterému záleží čistě na týmovém úspěchu. A i já rád sleduji, jak se o sebe stará a co dělá mimo led. Pro celý klub je velkým přínosem."

Původně oba měli být v jedné útočné formaci, které měl ještě doplňovat třetí z Michalů, ten s příjmením Bulíř, ale těsně před startem sezony tento útok kouč Augusta rozdělil. I kvůli zraněním nebyl úspěšný, a tak Frolíka posunul do druhé řady, aby rozprostřel sílu. "Pomohlo to. Vím z minulosti, že mám starty pomalejší a potřebuji čas. Ale není ideální čekat nějak dlouho. Dva roky jsem pořádně nehrál, takže sebevědomí zpět získáte jedině bodem, gólem. Snad se to otočí."

Ve středu on i parťáci odehráli generálku před ligou symbolicky v jeho rodném Kladně, což byl zároveň také test zdejšího nově opraveného zimáku, byť ještě bez diváků. Liberec vyhrál 5:4 a Frolík dal vítězný gól. Za dalších deset dní se střet zopakuje, tentokrát už v extralize. "Proti Kladnu to bude speciální a já budu dělat vše pro výhru," říká o duelu "kluk z plakátu".