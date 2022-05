Krejčí do Třince? Sednu si s ním a něco zkusím, slibuje kapitán mistrů Petr Vrána

„Uvidíme. Bude hodně změn. Všichni víme, že přijde nový trenér (Zdeněk Moták) i hráči. Hodně kluků odejde (David Musil, Tomáš Kundrátek, Ondřej Kovařčík, Michal Kovařčík David Kofroň, Mikuláš Zbořil), takže to bude jiná a nová zkušenost. Věřím, že i když tu nebude Venca (Varaďa), budeme se snažit udržet standard, na který jsme zvyklí. Nasazení v tréninku i ve hře, abychom měli zase výsledky, protože nevěřím, že by se někdo uspokojil. Pochybuju, že někoho omrzí mít úspěch na konci sezóny," zdůrazňuje 37letý útočník.

Novou porci touhy vítězit podle Vrány přinesou noví hráči. „Budou chtít patřit k vítěznému týmu. Ti mladí zase nastartovat kariéru tím, že vyhrajou pohár. Já věřím, že ta motivace od kluků tam bude. Bude to těžké, bude to něco nového, ale věřím tomu," říká Vrána.

Odchovanec šternberského hokeje má v Třinci smlouvu ještě na příští sezonu a v hlavě jedno velké přání. Zahrát si v jednom týmu s Davidem Krejčím. „Bylo by to úžasné. My jsme to plánovali, ale když se David vracel z NHL, měl jsem smlouvu v Třinci a nechtěl jsem odcházet od rozdělané práce. Co bude teď, nevím. Já mám smlouvu a David se podle mě ještě rozhoduje, zda a kde bude pokračovat. Nevím, jestli má chuť," říká třinecký kapitán.

„U něho hodně rozhoduje rodina, jelikož má ženu Američanku. Pokud se bude chtít vrátit, tak už v tomhle věku bude rodina na předním místě," přemítá Vrána, jenž s Krejčím vyrůstal na jednom zimáku. Do páté třídy spolu hráli v jedné lajně a spolu odešli i do nedaleké Olomouce.

A podobně by rádi i končili. „Řekli jsme si, že si po sezóně dáme pivo a pokecáme. Musím něco zkusit, nebudu sedět a mlčet. Ale bude to na něm. Věřím, že se rozhodne pro to správné řešení. Stát se může všechno," naznačil Vrána, že by kamaráda z dětství rád do Třince zlákal.