Krejčí? Hodný kluk, co si na nic nehrál. Je pro nás šok, že skončil, prohlásil olomoucký Klimek

Zkušený borec se předtím naposledy střelecky prosadil v minulém extraligovém ročníku 19. února ve 48. kole, když v prodloužení rozhodl o výhře Kohoutů v Kladně 5:4.

Fakt? Já už jsem se po pravdě raději na to ani nedíval. Úplně jsem to vypustil z hlavy a říkal si, že snad neskončím sezónu s nulou. Jsem rád, že to přišlo už dnes a doufám, že ještě nějaký ten gól přidám,“ opáčil na dotaz jednoho z žurnalistů.

Foto: Sport.cz Olomouc - Liberec 1:1 (7. Klimek)

Jak moc bylo těžké otáčet zápas, v němž jste prohrávali už od 3. minuty a se silným soupeřem?

Myslím, že ani vstup do utkání nebyl z naší strany špatný. Měli jsme nějaké náznaky slibných akcí. Oni se dostali bohužel do jednoho přečíslení a hned skórovali. Byla to studená sprcha. Hráli jsme ale pořád stejně, věřili tomu a pak nás to odměnilo.

Na 2:1 jste to otočili během pouhých 41 sekund. Byla to klíčová pasáž celého zápasu?

Rychlá odpověď a pak obrat, to bylo určitě důležité. Jak oni zmrazili nás prvním gólem, tak my jsme jim to vzápětí vrátili. Snad ještě důležitější však bylo to, že jsme na začátku třetí třetiny odskočili o dva góly. To nás uklidnilo. Nic na tom nemění, že pak ještě snížili. Pořád jsme měli o jednu branku fóra.

Stejně jako minule doma proti Kometě jste podali poctivý týmový výkon. Bylo vidět, jak celá střídačka zápasem žije?

Jo, my se tak snažíme hrát pořád. Bojovat jeden za druhého, povzbuzovat se. Samozřejmě někdy gól dostanete. Dnes jsem ale cítil pozitivní energii. Všichni věřili tomu, že to dotáhneme do úspěšného konce, a to se povedlo.

V posledních zápasech jde vaše forma nahoru a to navzdory rozrůstající se marodce. Co jste změnili, že vám to najednou začíná jít?

Řekl bych, že skoro nic. Trénujeme stejně, děláme pořád ty samé věci. Možná si to sedlo a cítíme se komfortněji. Prostě teď výsledky přicházejí a my musíme dělat maximum, aby nám to vydrželo co nejdéle.

Venku jste ale ještě nevyhráli za tři body. Kdy to přijde?

V neděli jedeme do Mladé Boleslavi, tak snad už tam.

Na své kontě konečně máte první gól v sezóně. Přidáte tam další?

Nechtěl bych čekat dalších devět měsíců. To už by nemuselo vyjít. Budu se snažit, abych ten mezičas trochu urychlil.

Dnes oficiálně oznámil konec kariéry hvězdný David Krejčí, který s vámi odehrál předminulou sezónu. Co na to říkáte?

Slyším to poprvé. Vůbec o tom nic nevíme. Asi to přišlo v průběhu zápasu. Je to šok. Nečekali jsme to. Všude se psalo, že někde naskočí. V koutku duše jsme doufali, že tady. Dělali jsme si z toho i srandu. Je to škoda pro celý český hokej, že už se na něj nemůžeme dívat, učit se od něho. I lidi bavil neskutečně. Budeme na něj vzpomínat jen v dobrém jak po hokejové stránce, tak po lidské. Tu bych vyzvedl ještě více.

Rozvedete to trochu?