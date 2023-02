Křivda, frustrace. Takhle hrát nemůžeme, vědí Pardubice. Řepík velebí mentálně silnou Spartu

„De facto na co teď sáhnu, skončí gólem. Jsem šťastný, jak mi to tam padá a pomáhám mužstvu," připomíná kapitán Sparty svých 10 tref v posledních 10 duelech.

Pardubice nedokázaly udržet emoce na uzdě, byť třeba trest pro Lukáše Sedláka byl hodně přísný. „Těšil jsem se na výborný hokej, ale ten se nehrál. Byl to spíš řeckořímský zápas. S hokejem to nemělo nic společného. Ale prohráli jsme si to sami," uznal autor první trefy Dynama.

Dynamo navzdory prohře stále může překonat sedm let starý bodový rekord Liberce v základní části. Tygři tehdy posbírali 118 bodů, Dynamo jich aktuálně má 101 a sedm duelů před sebou. „Bylo by to hezké, ale důležitější je dobře se připravit na play off," ví Sedlák.