Kubík: V Hradci jsme to nezvládli a potřebovali to odčinit. Super dva body

"Minule jsme v téhle pozici, co je dnes Litvínov, byli my, takže jsme to potřebovali odčinit a vrátit to fanouškům, protože v Hradci jsme to prostě nezvládli. Na sedm gólů venku se má rozhodně vyhrávat. Je dobře, že dnes to bylo naopak, jsou to super dva body," pochvaloval si v rozhovoru s novináři Kubík. "Psychika půjde samozřejmě trošku nahoru. Jsme určitě rádi, že jsme minulý kolaps odčinili. Kdybychom měli dnes nula bodů, byli bychom poslední, takhle jsme alespoň těsně před Litvínovem. Musíme se ale dobře připravit na další zápas," zdůraznil Kubík.

Rytíři se přitom dlouho trápili. Ztěžka překonávali obranu mužstva Vervy a nedařilo se jim najít cestu do větších příležitostí. Byl to právě Kubík, kdo nejprve pokazil čisté konto Denise Godly, když v power play nastartoval Středočechy úspěšnou tečí. "Stál jsem před gólmanem, aby neviděl, puk kolem mě letěl, tak jsem ho zkusil tečnout. Ani nevím, kudy to nakonec propadlo do brány, ale hlavní je, že to ta padlo. Jsem rád. Osobně si myslím, že takové góly jsou jedny z nejhezčích, protože i spousta hráčů třeba v NHL dokazuje, že není úplně jednoduché puk dobře tečovat," řekl Kubík.

Risk s hrou bez gólmana pak přinesl i druhou odměnu v podobě gólu na 2:2, jež dal Ladislav Zikmund. "Dali jsme ty góly z toho, že jsme šli konečně do brány a clonili jsme gólmanovi, což jsme celý zápas předtím nedělali. Díkybohu to tam spadlo, stejně musíme pokračovat i v dalších zápasech. Šance nevyplynuly z nějakého našeho extra bruslení či aktivity, ale šli jsme prostě do brány, stáli před brankářem, takového góly pak padají... Od toho bychom se měli odpíchnout. Prostě o to takhle stejně bojovat a urvat to," prohlásil Kubík.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Zleva brankář Litvínova Denis Godla, Josh Wesley z Litvínova a Antonín Melka z Kladna.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Nepříliš povedený výkon v úvodních dvou třetinách přisuzoval částečně právě úternímu vystoupení na východě Čech. "V Hradci to byl těžký zápas a myslím, že jsme toho měli plný brejle, protože tam bylo i hodně oslabení. Bylo vidět, že jsme dnes byli trošku unavení, asi to na nás trošku dopadlo. Co se stalo v Hradci, to jsem fakt nikdy nezažil, abychom si během tří minut nechali vzít vedení 7:4... Ale kousli jsme se a zvládli to," ocenil Kubík bojovnost celého mužstva.

Vítězný gól byl sladkou odměnou za všechno úsilí. "Nějak jsem to tam prohodil na Oskarse Cibulskise, který výborně našel Plekyho do prázdné brány. Takže super akce nakonec, ale byla to už jen taková třešnička na dortu. Myslím, že bylo super už jen to, že jsme ten zápas dotáhli vůbec do prodloužení. Nemůžeme se ale zase nějak moc plácat po ramenou, protože jsme skoro celý zápas prohrávali 0:2, což se nesmí stávat, tím spíš u nás doma. Bojovnost musíme předvádět od začátku zápasu."

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Adam Kubík z Kladna bojuje s hráči Litvínova.Foto : Michal Kamaryt, ČTK