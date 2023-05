Lákadlo pro hvězdu extraligy. Volá KHL, naznačuje kouč

Šestadvacetiletý Lakatoš přišel do Vítkovic v roce 2019. Po dvou letech si odskočil do finské SaiPy, tam ale odehrál jen něco málo přes deset zápasů a vrátil se.

V nedávno skončeném ročníku extraligy dohromady i s play off, v němž s ostravským klubem postoupil do semifinále, získal 53 bodů. Dvakrát také nastoupil za reprezentaci, ale neoslnil. Již dříve se psalo o tom, že důvěra kouče Kariho Jalonena ve vítkovického útočníka je nahlodána poté, co před rokem dal přednost dovolené a nedostatečně tak bojoval o reprezentační dres.

Video upoutávka k pořadu Za mantinelem o absenci Dominika Lakatoše v národním týmu | Jak naznačuje Holaň, hráč možná nevěří, že by se ještě mohl do národního týmu dostat. Teď mu nepomohlo ani výrazné postavení v tabulce produktivity. A tak si v roztrpčení zřejmě nedělá hlavu z toho, že KHL je z pohledu možností hrát za nároďák zapovězenou soutěží.

Dominik Lakatoš konečně v reprezentaci. Co bylo v minulosti neřeším, užívám si to!Video : Sport.cz

„Může to být jeden z důvodů, možná je tam trošku zklamání, že se nedostal ani do širší nominace," přemítal Holaň v podcastu.

Lakatoš má ještě platný kontrakt, ale nemuselo by mu to v odchodu z Vítkovic bránit. „Má ve smlouvě klauzuli, asi je pro něj velké lákadlo KHL. Budeme čekat, kdo se objeví na trhu, kdo ho bude chtít. Máme indicie od agenta, ale zatím nic není na stole. Bereme to, že je pořád náš hráč," pokračoval Holaň k Lakatošově situaci.

KHL po invazi Ruska na Ukrajinu opustila řada cizinců, ale někteří zůstali. A jsou i noví zájemci o působení v soutěži. Bude to teď i Lakatoš? „Bylo by to (pro Vítkovice) velké oslabení, on je specifický hráč. Umí se soupeřům nacpat pod kůži, je to střelec," uvedl dále Holaň.