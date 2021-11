Lakatoš před synkem a manželkou explodoval: Měsíc jsem je neviděl, ty góly jsou pro ně

„Pokaždé, když dáte hattrick, je to super. Mám velkou radost," usmíval se 24letý útočník, jenž po návratu z Finska posbíral ve čtyřech utkáních šest bodů za čtyři góly a dvě přihrávky.

Proti Olomouci vměstnal Lakatoš tři góly do šestnácti minut druhé třetiny. „Vím, co se ode mě očekává. Minulou sezonu jsem střílel góly po perfektních nahrávkách a tohle se dělo i nyní. Dostal jsem super nahrávky, dvakrát jsem do toho plácnul a spadlo to tam. I třetí gól byl se štěstím. Že jsem dal tři góly, je super, ale je to zásluha všech borců, co byli na ledě," děkoval spoluhráčům.

Rodák z Kolína měl přímo na stadionu značnou podporu. Na tribuně Ostravar Arény poposedával s manželkou jeho prvorozený syn, jenž se mu ve vítkovické porodnici narodil loni v prosinci. „Sice z toho ještě nemá rozum. Pro svůj pocit jsem ale moc rád, že jsem mohl dát gól právě dnes, když tu byl. Dokonce tři. Jsou pro ně," svěřoval se Lakatoš.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Dominik Lakatoš z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.Foto : Petr Sznapka, ČTK

„Dlouho jsem s nimi nebyl, přijeli do Ostravy včera. Po měsíci jsme zase byli spolu. Takže jsem se před zápasem tolik nevyspal, ale bylo mi to úplně jedno. Říkal jsem si, že musím hrát dobře, protože tady bude malý," prozrazoval.

Kdyby si gólovou smršť nechal na závěrečnou třetinu, už by synek na stadionu nebyl. „Je ještě malý. Celý zápas nezůstali. Po druhé třetině museli jet domů, aby se najedl a šel spát. Tak jsem to musel stihnout do konce druhé, aby to viděli," smál se Lakatoš.