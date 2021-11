Ostravané do utkání nasadili i švédského útočníka Tobiase Lindberga. Čerstvá posila Vítkovic nastupovala ve druhé útočné formaci vedle Marka Kaluse a Radovana Bondry. A právě Lindberg mohl hned zkraje utkání otevřít skóre. Puk po jeho jemné teči Stehlíkovy rány ale zastavila branková konstrukce.

Vyrovnaný stav ale vydržel jen 101 sekund. Pak v početní výhodě skórovali i Hanáci, když Krejčí dostal nabito na levý kruh a střelou bez přípravy napálil puk pod horní tyčku. Ostravané ale s Olomoucí i podruhé dokázali srovnat krok. Znovu to bylo v přesilovce a opět u toho bylo trio Bukarts - Solovjov - Lakatoš. Kotouč po ráně posledně jmenovaného sice Lukáš ztlumil, ale zastavit ho nedokázal.

Ostravský celek byl v těch chvílích aktivnější a přesně 43 sekund před koncem druhého dějství šel poprvé v utkání do vedení. Lakatoš se prezentoval dravým průnikem kolem levého mantinelu, nabruslil si do dobré střelecké pozice, propálil Lukáše a završil hattrick.

Vítkovičtí navíc hned v úvodu třetí části odskočili olomouckému soupeři do dvougólového trháku poté, co skóroval Bukarts. Hosté přidali na aktivitě, jenže kontaktní branky se dočkali až v závěru třetí třetiny, kdy se trefil Knotek. Pak to zkusili i ve hře bez brankáře, jenže z hole Marosze inkasovali popáté.