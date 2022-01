Liberec v souboji trápících se týmů dominoval v Plzni

Bílí Tygři skvěle bruslili a byli všude dříve. Aktivní čtvrtá formace vybojovala druhý gól hostů. Nahození Rychlovského dorazil do sítě Jan Šír. „Jeli jsme asi čtyři hráči do brankoviště, plácl jsem do puku a naštěstí to zapadlo pod horní tyčku," raduje se Šír. Ten oceňuje, že Liberec oproti předchozím duelům předvedl výrazně lepší výkon. „Plnili jsme všechny pokyny. Hráli jsme obětavě, tvrdě a jednoduše."