Libor Hudáček: Odchody hráčů do KHL? Jsou to jejich kariéry. Třinci přišel vrátit laskavost

Co vás přimělo se po dvou letech v Rusku a Švýcarsku vrátit se do české extraligy?

Napsal jsem si plusy a minusy ze všech nabídek, které jsem dostal, a vyšlo to na Třinec. Svou roli hrálo i to, že jsem s ním byl v podstatě domluvený už před dvěma roky. Ale tehdy mi dali možnost jít ven a zkusit něco jiného než českou extraligu. Každé léto jsem jim poděkoval a letos v létě jsem se rozhodl, že se vrátím. Řešil jsem vlastně jen Třinec.

Chcete pomoct týmu ke čtvrtému titulu v řadě?

Menší cíle než obhájit titul bychom neměli mít. Udělám vše pro to, abychom byli ve finále.

Nemrzí vás, že jste nezažil tu předešlou éru za Václava Varadi?

S trenérem Varaďou jsem komunikoval, hodně mě chtěl, ale řekl jsme mu, jak to vidím, že jsem chtěl ještě do zahraničí i jinam než do Česka. Řekl mi: Jasně. Vzal to. Byli jsme v kontaktu prakticky před každou sezonou. Člověku je líto, že nešel do týmu, který vyhrává tituly, ale pro mě to už je historie. Dívám se spíše na to, co bude nyní a jak mohu pomoci nynějšímu týmu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Andrej Nestrašil s mistrovským poháremFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Z jednoho z prvních tréninků jste po několika minutách odjel k lékaři, úvodní přípravné utkání na ledě Vítkovic jste ale hrál. Je vše v pořádku?

Zblokoval jsem na tréninku střelu, tak jsem byl jen na rychlém rentgenu. Nic tam naštěstí nebylo, tak jsem mohl hrát. Moc jsem si to užil. Po dlouhé době znova zápas, a přestože je srpen, byl i ve vysokém tempu. Měl jsem i hodně šancí, ale ani jednu nevyužil. Z toho jsem trošku zklamaný. Ale je teprve srpen, myslím, že se zastřílím a pomůžu týmu.

V Třinci je kromě vás dalších sedm Slováků. Těší vás to?

To je pozitivní, protože minulé dva roky jsem skoro nepotkal Slováka. Z toho pohledu jsem rád. Ale já vycházím dobře i s Čechy. Chlapci mě přijali super a jsem rád, že to bude co nejvíce česko-slovenský mančaft.

Podle spekulací slovenských médií se o vás zajímal ruský Nižněkamsk, byl ve hře?

O Nižněkamsku nic nevím.

Vás bratr brankář Július Hudáček do KHL odejde?

To nevím, to je otázka na něj. Já jsem si vybral Třinec, uvidíme, co si vybere on. Těžko říct, kde skončí. Nedávno měl narozeniny, ptal jsem se ho a neuměl mi na to odpovědět. (usmál se)

Do KHL už zamířilo pět Slováků i několik Čechů. Jaký máte názor na odchody hráčů v této chvíli do Ruska?

Jsou to jejich kariéry, jejich rozhodnutí. Já se k tomu neumím vyjádřit. Uvidíme, co z toho bude.

V minulé sezoně jste působil v Nižněkamsku, Luganu i v Minsku. Je česká extraliga sázka na jistotu?