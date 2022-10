Litvínov jde od porážky k porážce, trenéři to ale nebalí. Jsou to porážky o gól, štve Mlejnka

Vítkovičtí se trefili v poslední minutě první (Dominik Lakatoš 1:1) i druhé třetiny (Peter Mueller 4:2) a skvělý měli vstup do druhé (Petr Chlán 2:1) i do třetí části (Willie Raskob 5:2). „Ty góly do a ze šatny byly hodně určující, přestože to Litvínov nezabalil," poukázal trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Tohle je náš velký problém. Nehrajeme špatně, i proti Vítkovicím jsme odehráli první třetinu solidně a vedli jsme. Máme ale pasáže, kdy přestaneme hrát a soupeř nám dá gól ze všeho, třeba když do toho plácne od modré," krčil rameny hostující útočník Šimon Stránský.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Trenér Vítkovic Miloš Holaň na pozápasové tiskové konferenci.Foto : Petr Sznapka, ČTK

„Přestože ta hra třeba vypadá solidně, tak pak zase dostaneme gól na konci nebo na začátku třetiny a to je fakt nápor na hlavu," vykládal ostravský odchovanec v dresu Litvínova. „Moc jsem se do Vítkovic těšil, nikdy jsem proti nim nehrál. Škoda, že to nedopadlo lépe."

Foto: Petr Sznapka, ČTK Hráči Vítkovic se radují z gólu proti Litvínovu.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Sedmá litvínovská řada trenérskou dvojici Vladimír Růžička a Karel Mlejnek netěší, zbraně ale neskládají. „Byli bychom špatní trenéři, kdybychom neměli chuť pokračovat. Ten výčet porážek hovoří za vše. Když nepočítám góly do prázdné branky, tak jsou ty zápasy z drtivé většiny prohrané o jednu branku. Je to takový syndrom týmů hrajících dole v tabulce. Netěší nás to, ale není jiné cesty, než práce a zase práce," zdůraznil Mlejnek.