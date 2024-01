Litvínov prodloužil smlouvy se třemi hráči

O šest let starší Czuczman má na kontě i 15 startů v NHL. Přišel do Litvínova letos v létě z Finska a v tomto ročníku rovněž nechyběl ani jednou. „Kevin nám zapadl do koncepce a stal se nedílnou součástí týmu. Na ledě předvádí stabilní týmové výkony, vyniká především svou pracovitostí a poctivostí,“ řekl generální ředitel Pavel Hynek.