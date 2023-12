Malátova nájezdová ostuda nebo Plutnarův bizarní kousanec. Vyberte kuriozitu extraligy

Obětavost je v hokeji základ. Tímto pravidlem se řídil i litvínovský forvard Martin Havelka. Ten však blokoval střelu olomouckého Jakuba Siroty s nasazením vlastního zdraví. Do rány od modré čáry doslova skočil po hlavě a schytal kotouč nepříjemně do obličeje. Jako správný hokejista se však do utkání vrátil a zápas dohrál.