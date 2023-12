Marcinko připravil Mazance o první nulu. Nevím, proč už to tak nenechal, žertoval brankář Třince

„Velmi si vážím toho, že jsem ten gól dal, ale my jsme přijeli vyhrát, což se nepovedlo, takže jsou mé pocity hodně smíšené,“ svěřoval se slovenský útočník, jenž v Třinci odehrál šest extraligových sezon.

Návrat na místo, kde slavil čtyři mistrovské tituly, tak pro něj byl speciální událostí. „Určitě ano, ale už jsme tu hráli v přípravě, o to jsem to měl jednodušší,“ popisoval Marcinko, jehož emoce při slavnostním předzápasovém ceremoniálu nepřemohly.

Třinec - Brno 1:0 (25. M. Růžička)

„Snažil jsem se už soustředit na zápas, na to, abychom uspěli. Ale velmi si toho vážím. Možná teď neumím najít ty nejsprávnější slova, ale velký vděk patří všem, kteří skandovali mé jméno, i vedení klubu. Nejsem až tak chladný, že bych to nevnímal. Znám v domácí šatně devadesát procent kluků, lidi okolo, zaměstnance klubu. Ale především jsem tady přijel vyhrát,“ vrátil se Marcinko k zápasu.

Třinec - Brno 2:0 (56. M. Růžička)

Kometa měla dostatek šancí, v úvodní přesilovce byl blízko gólu i Marcinko. Hosty ale téměř až do konce nuloval brankář Třince Marek Mazanec. „Měli jsme i dvě tyčky, přesilovky, se kterými jsme měli lépe naložit. Ale Mazy byl výborný. Je to kvalitní gólman a dnes to potvrdil,“ ocenil Marcinko výkon bývalého spoluhráče.

„Celý zápas mi nadával, že nemůže dát gól, nevím, proč už to tak nemohl nechat. Jsem strašně naštvaný… Ne, důležité jsou body. A nulu si nechám na příště, až ji budeme více potřebovat,“ podivoval se naoko naštvaně třinecký brankář Mazanec, jemuž úvodní nulu v tomto extraligovém ročníku necelých sedm vteřin před třetí sirénou umazal právě Tomáš Marcinko.

Třinec - Brno 2:1 (60. Marcinko)

„Nepovím, co jsem mu říkal. Když to neprozradil on, tak to ani já neřeknu,“ pousmál se slovenský útočník. „Štvalo mě to, protože jsem z těch šancí mohl skórovat, a kdyby se mi to povedlo dříve, měli bychom větší šanci na úspěch. Ale Třinec ukázal, jak se dávají góly a že jim nesmíte nabídnout chybu. V tom jsou silní,“ popisoval Marcinko.