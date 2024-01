Mě už to trošku uráží, reaguje gólman Sparty na slova o mladé obraně

„Vzpomínám si sám na sebe, když mi bylo dvacet. Jak obránci šli do zápasu s vědomím, že mají za zády kluka, který extraligu ještě nikdy předtím nechytal. Tehdy jsem potřeboval, aby my věřili a stejně to teď děláme my. Prostě jim věříme,“ říkal gólman Jakub Kovář, jenž k triumfu 2:1 nad ostravským celkem pomohl 30 zákroky a nestačil jen na Peterkovu střelu ze sedmé minuty.