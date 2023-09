Měl jsem nějakou lepší hokejku, smál se autor hattricku Lukáš Radil

Odvážíte si vysokou výhru, ale dvě třetiny do nijak snadný zápas nebyl. Dvakrát jste prohrávali, kde jste to zlomili?

Měli jsme takový vlažnější rozjezd, ale ve třetí třetině, do které jsme šli s vedením, jsme už si věděli rady, co a jak. Zastříleli jsme si, padly nějaké góly, takže super pro nás.

Připsal jste si druhý extraligový hattrick, ze tří střel jste dal tři góly. To je excelentní úspěšnost, souhlasíte?

Jo, jeto super. Kdybych dneska vystřelil do rohu, tak to tam spadne. Byl to den, kdy všechno padá, takový den si každý přeje. Jsem moc rád, hodně mi samozřejmě pomohli spoluhráči. Za to jim moc děkuju, snažili se mě hledat, protože věděli že mám dneska nějakou lepší hokejku. Vystřelil jsem padlo to tam, někdy to tak je.

Že budete mít dobrý den jste cítil už od rána?

Říkal jsem si, že dneska by to tam mohlo padnout, ale netušil jsem, že tři.

O kouzelnou hokejku se v kabině nebojíte?

No, ne. Snad budou i další.

Kromě posledního trefy jste vždy přiváděl tým do vedení, takže hodně důležité branky?

Jo, vím, vím, vyšlo to. Při prvním mi to Kousy (Robert Kousal) super dal a povedlo se mi to trefit. Druhý mi Musa (David Musil) připravil krásně. Snažil jsem se jen trefit bránu. Před třetí to Kousy protáhl snad přes čtyři hráče a já to jen napálil. To už je takové, že vystřelíte a víte, že to je gól.

Klička Davida Musila u modré čáry vás nezaskočila? Přece jen to není vytříbený technik.

Bylo to skvělé. David to umí, je to výborný hráč. I se mu podařila žába přes dvě hokejky, super.

Byl gól Jana Mandáta na 5:3 zkraje třetí části zlomový?

Stoprocentně. To byl taková poslední kapka, co je zlomila. Tímto gólem jsme zápas odrežírovali a už neměli žádnou šanci.

Dvě třetiny se s vámi Vítkovice držely, hrál se pěkný hokej. Rozhodla kvalita vaší sestavy, protože dneska se prosadily všechny formace?

Určitě. Když se nám daří a hrajeme to, co máme, tak všechny čtyři lajny můžou dát gól, nebo minimálně všechny čtyři lajny můžou unavit soupeře. Pak je jen otázka času, kdy tam ten gól padne.

Dnes jste dali gól těsně po přesilovce, ale opět se to do statistiky nepočítá. Ale asi to není takový problém, když dáte gól v oslabení. Vyvažuje se to tím?

S přesilovkama jsme měli na začátku takový menší problém, ale snažíme se na tom pracovat a myslím že to bude lepší a lepší. I dnes jsme v té jediné, co jsme hráli, měli hodně šancí i střel. Je otázka najít takovou ideální střelu, takovou třeba haluz a pak to tam začne padat.

Minulou sezonu měla vaše lajna také extrémně dobrý rozjezd. Co udělat, abyste znova nespadli do útlumu?