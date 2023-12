Mertl dostal za napadení sudího čtyři zápasy, Jank si za hrubý faul už v tomto roce nezahraje

Jank v úvodu druhé třetiny nedělního zápasu s Kometou u její střídačky trefil Holíka loktem (či ramenem) do hlavy a od rozhodčích vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání. Holíkovi museli na střídačku pomoct spoluhráči a člen realizačního týmu a následně zamířil do královehradecké nemocnice. Tam mu byl diagnostikován otřes mozku a posunutí krční páteře.