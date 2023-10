Mikliš ze Sparty obdržel trest za zákrok do hlavy Kašeho

Mikliš ve 33. minutě zasáhl nedovoleným zákrokem ramenem do hlavy útočníka Ondřeje Kašeho. Dostal za to trest na pět minut a do konce utkání. Kaše sice na chvíli zamířil také do šatny, ale brzy se vrátil zpět na led a podílel se na vítězství Litvínova dvěma asistencemi. Irving v 53. minutě za stavu 3:2 pro Litvínov fauloval kolenem útočníka Lukáše Válka a sudí za tento zákrok kanadského beka nevyloučili.