Místo Malediv do národního týmu. Nováček Bambula si užívá každou sekundu

Na ledě zůstal po tréninku skoro poslední, aby jako nováček a mladíček sesbíral všechny puky. Pak už se Jan Bambula rozpovídal o prvních pocitech v roli reprezentanta. „Je to úplně super. Užívám si každou sekundu. Asi každý kluk sní o tom jednou si obléknout dres národního týmu. Já nejsem výjimkou. Snad si zahraju aspoň nějaký zápas," přeje si olomoucký křídelník.

O nečekané nominaci se dozvěděl při večeři, když mu zavolal generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. „Neznámé číslo, tak jsem nečekal, co přijde. Ale hned jsem mu to odkýval," vzpomínal Bambula. Ještě chvíli po telefonátu však nevěřil, že se něco takového stalo. „Chvíli jsem si říkal: ‚Ty vole, to snad není pravda.' Ale naštěstí jsem nesnil," usmíval se.