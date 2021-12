Místy plácaná, ale vybojované dva body, ulevil si Plekanec

„Pro nás to jsou opravdu těžce vybojované dva body, i když místy to byla spíš plácaná než pohledný hokej. Konečně ale přišlo nějaké zlepšení, i když s těmi fauly máme potíže pořád," ulevil si pro Českou televizi elitní kladenský centr Tomáš Plekanec.

Za hvězdu byl zase kanadský gólman v kladenských službách Landon Bow, jenž předvedl 40 úspěšných zásahů. „Když jsme se ve třetí třetině dostali do vedení, tak jsme doufali, že to ubráníme až do konce. Bohužel jsme nepokryli jednu situaci a soupeř vyrovnal. V prodloužení se nám to podařilo překlopit na naši stranu, ale pořád je to jen jeden zápas, potřebujeme navázat úspěšně i v dalších, třeba hned v úterý ve Varech," mínil Burger.