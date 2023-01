Mladá Boleslav získala útočníka Romana, bývalá opora Vítkovic přišla z Francie

"S centry máme dlouhodobě problém a Ondra je jeden z těch, který dokáže udělat ten rozdíl. Samozřejmě ho bereme i s výhledem do přesilovky, ve kterých je dobrý," uvedl sportovní ředitel Martin Ševc. "Zjistil jsem, že je ve Francii tak trochu schovaný, takže jsem se mu zkusil ozvat. A on projevil zájem. Upřímně doufám, že nám pomůže s produktivitou, která nás poslední dvě sezony trápí," řekl Ševc.

Třiatřicetiletý Roman je za poslední dva týdny pátou novou tváří v kádru Mladé Boleslavi, která sáhla rovněž k výměně trenéra. Ladislava Čiháka nahradil Jiří Kalous. Středočeši jsou v tabulce desátí. "Bylo jasné, že tým potřebuje takříkajíc okysličit. Na to, abychom to posuzovali výsledkově, je asi ještě brzy. Máme dvě výhry a jednu prohru. Na projevu a chuti týmu ale vidím, že se to posunulo dobrým směrem," prohlásil.