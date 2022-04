Motor deptá rozdílový hráč Sparty. Je výborný, uznává kouč Modrý

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Bílek ukázal, že je českým Mourinhem, ale první skončí Slavia

Šlágr Plzně se Slavií neměl vítěze, a tak nejspokojenější může být po víkendu asi Sparta. Porazila Baník a dostala šanci se nadechnout před zbytkem ligy. Tři kola základní části a pět utkání nadstavby, to je pro někoho moc a pro někoho málo. Letenští se zvedají, ale manko na první dva týmy nesmažou, mají k nim pořád daleko. V plzeňském šlágru trenér Michal Bílek potvrdil, že už se mu právem může říkat český Mourinho. Nic to ale nemění na tom, že si pořád myslím, že se do konce základní části ligy dostane na první místo Slavia. O co hrát je nahoře i dole, bude to ještě bitva.