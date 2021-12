Motor nedal Třinci gól ve čtyřech zápasech v řadě. To není náhoda, ale tragédie, míní Novotný

„Nedat Třinci čtyři zápasy v řadě gól, to není náhoda, ale spíše tragédie z naší strany. Musíme se nad tím zamyslet, pracovat na tréninku a nějak to zlomit. Ale to není jen proti Třinci, chybí nám pohoda a gólů teď dáváme méně," přemítal zkušený útočník Jiří Novotný, který místo absentujícího Gulaše v Třinci nesl na hrudi kapitánské céčko.

„Guly dostal nějakou stopku, tak to padlo na mě. Je to čest, jen škoda, že nemáme ani bod. Jedeme sem nějakých šest hodin a po zbytečným vyloučení v útočném pásmu dostaneme v první třetině gól, který to utkání prakticky rozhodne. V minulém zápase jsme měli myslím osm vyloučení, dostali jsme góly. Dneska jich bylo o něco míň, ale Třinec má výborné mužstvo a každou třetí přesilovku využije. Prohráváme si zápasy sami, vlastní nedisciplinovaností," poukázal Novotný.

Hosté z Jihu Čech byli nejblíže k vyrovnání jednogólové ztráty v prostřední dvacetiminutovce, kdy několikrát nebezpečně doráželi na Ondřeje Kacetla ve třinecké brance. Neúspěšně. Ve třetí části navýšil domácí vedení Andrej Nestaršil a porážku Motoru do prázdné branky pečetil Ondřej Kovařčík.

„Ve druhé třetině byly šance na gól. Třinec hraje celou sezonu play off hokej, dobře ve středním pásmu, čeká na protiútoky. Ale otevřelo se nám to tam několikrát a kdybychom dali na 1:1, bylo by to o něčem jiném. Ale je to jen kdyby. Holt si těch šancí musíme vytvořit více. Brankáři jsou v dnešní době tak kvalitní, že ty střely chytěj. Škoda," připomněl 38letý veterán.

Novotný v Třinci odehrál na křídle elitního útoku, v oslabeních i přesilovkách přes jednadvacet minut. „Přesilovky rozhodují a my jsme je sehráli špatně. Vyhrajeme buly, i když ne úplně čistě, ale stejně nám čtyři hráči vezmou puk. Nejsme koncentrovaní, v dnešní době ty přesilovky rozhodují a nemůžete si v nich ani na chvíli odpočinout. My jsme si mysleli, že jo, proto jsme si v nich nepomohli. Je to špatně," zdůraznil mistr světa z roku 2010.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Petr Vrána z Třince a Jindřich Abdul z Českých Budějovic.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK