První třetina patřila jen a výhradně Motoru. Již po 16 vteřinách jej mohl poslat do vedení Gulaš, jeho střelu do téměř prázdné branky však Kašík vytěsnil koncem hole. Za pár minut se ocitl Gulaš znovu ve skvělé pozici, sám před zlínským brankářem se však rozhodl nahrávat ještě Pechovi, jenž ale z úhlu minul cíl.

Do třetice zahrozil Valský, chybu domácího Suhrady ale ani on nepotrestal. Zlín se uklidil v polovině třetiny, když hrál dvakrát po sobě v početní výhodě. Berani se však museli spokojit pouze s tím, že soupeř se v tento moment nedostával do šancí. Domácí toho přežili hodně, paradoxně však inkasovali z nikterak nebezpečně vypadajících situací. Nejprve Kašíkovi v 16. minutě propadl mezi betony snadný pokus Štencela a v čase 18:33 vůbec neviděl nahození Ondráčka.