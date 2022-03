Motor opakovaně zastihl Frodla v nedbalkách a Modrý věří, že našel vítěznou čepici

Poprvé na něj tak trochu nechtěně vyzrál v play off debutující 19letý Josef Koláček. „Štenclík mě ještě před svým trestem perfektně našel rozjetého. Chtěl jsem vystřelit hned z první, jenže sjel mi puk z hole, což naštěstí pro nás docela rozhodilo pardubického brankáře," líčil budějovický junior a připouštěl, že ani nebyl nějak nervózní, i když pro něj bylo těžké ustát hodně fyzický hokej, při němž se dohrával každý souboj.

Na ledě se hodně jiskřilo, budějovická zlost na Camaru sice opadla, ale Štencel udeřil Říčku holí do obličeje a musel předčasně do šaten. Klid na stranu Motoru však dodal lišácký kousek Gulaše, jenž v závěru druhé třetiny sice vůbec nekoukal na domácí branku, přesto tam z úhlu poslal kotouč, který si nad Frodlovým pravým ramenem u bližší tyčky našel cestu do sítě.