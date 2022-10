Motor v krizi zabral. Mužstvo chce vyhrávat za trenéra, oceňuje legenda

Motor nakonec po devíti prohrách v řadě zdolal Plzeň 3:2 po samostatných nájezdech. „Dobře bylo, že bylo vidět, že mužstvo chce za trenéra zápas vyhrát, což se jim nakonec povedlo, i když to působilo, že to vyhrál jeden hráč, tak vždy je to o týmu," chválí legenda litvínovského hokeje a naráží zejména na výkon Lukáše Pecha, který v řádné hrací době jeden gól dal, na druhý přihrál Jakubu Valskému a navrch proměnil rozhodující nájezd.