Téměř sedm tisíc diváků na letním derby. Kulisa nadchla všechny hokejisty

„Po hokejové stránce to byl typický první zápas, na spoustě věcí musíme zapracovat. Pouštěli jsme Slavii do zbytečných přečíslení, naštěstí Kořen toho spoustu pochytal," ocenil Horák výkon gólmana Josefa Kořenáře.

Slávisté nadšeně bojovali, smazali dvougólové manko a rozhodnutí přinesla až akce Daniela Přibyla z 56. minuty. Devětadvacetiletý útočník skóroval za Spartu naposledy v dubnu 2016. Poté na dva roky odešel do zámoří a po návratu domů jej brzdily zdravotní problémy. „Super, že mi to tam spadlo. Je fajn být zpátky," řekl Přibyl snažící se o restart kariéry.

Na led se vrátil až během minulé sezoně. Za prvoligový Sokolov, se kterým Sparta úzce spolupracovala, odehrál 23 utkání. Šestkrát se potom představil v extralize v dresu Pražanů, bodově se ale neprosadil. „Tentokrát jsem v přípravě od začátku, což je určitě lepší, než naskakovat do rozjetého vlaku. Doufám, že se dostanu do co nejlepší formy," řekl.