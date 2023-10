Na led jsem chodil o komerční přestávce, proto jsem ve Vítkovicích, líčí Patrik Zdráhal

„Myslím, že tady je super parta a doufám, že se týmové výsledky zvednou a že začneme hrát to, co na co jsou Vítkovice zvyklé z minulé sezony,“ zdůrazňuje Zdráhal, jenž dal poslednímu týmu přednost například před nabídkou Mladé Boleslavi. „Zájem byl z více klubů a těšilo mě to. Ale rozhodlo to, že jsem prostě z Ostravy, mám tady rodinu a chci, aby mě mí dědové ještě viděli hrát hokej za Vítkovice,“ popsal.