Na tribuně trpěl, na ledě září. Byl jsem pyšný, jak kluci hráli, řekl Mueller

„Výborný zápas, doma před fanoušky. Dvakrát jsme prohrávali, bylo to těžké, museli jsme přidat na agresivitě, být zodpovědnější. Ceníme si toho, že jsme vyhráli, těšilo dvougólového domácího střelce.

„Dát dva góly je super pocit. Užívám si toho, že jsem pomohl k vítězství, protože to je nejdůležitější," dodal americký hokejista, jenž v této sezoně odehrál zatím deset utkání, ve kterých vstřelil sedm gólů a na stejný počet branek nahrál.

„Cítím se dobře, lépe než v pátek. Ale potřebuju víc zápasů, aby se cítil ještě lépe a byl týmu prospěšnější. Ale těší mě, že jsem zpátky na ledě, věřím, že to bude čím dál lepší. Bylo těžké se jen dívat z tribuny, když nemůžete pomoct na ledě. Ale byl jsem extrémně pyšný, jak kluci hráli," svěřoval se Mueller.

Druhé srovnání skóre zařídil Petr Chlán, vítěznou branku vsítil v přesilovce Mueller a výhru Vítkovic pečetil do prázdné znovu v početní výhodě Rostislav Marosz. „Hráči jako je Peter (Mueller) tyhle vyrovnané zápasy rozhodují. Má neskutečnou střelu, dvakrát se mu to tam otevřelo a dvakrát dal gól. My potřebujeme pět šest šancí," upozornil Plutnar.