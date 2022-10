Naposledy byl Frodl střídán, ale vrátil se nulou: Byl jsem naštvaný, chtěl jsem se ukázat

Popáté v sezoně se Frodl objevil mezi tyčemi. „Plán byl, že budu chytat i v neděli, ale popravdě jsem se bál. Naštěstí jsem dostal možnost se odvděčit. Chtěl jsem se ukázat o to víc," popisoval.

S rozjetým Libercem, který naopak třikrát za sebou zvítězil a v sezoně vždy bodoval, však Dynamo další zklamání nepřipustilo. Oba celky dostaly k dispozici jen jednu přesilovku. Útočníci spalovali šance a na gól se čekalo až do prodloužení. „Takhle to dopadne, když mají brankáři den. I Kvaky chytal fantasticky," oceňoval pardubický gólman soupeřícího Petra Kváču.

Ten předvedl parádních 38 zákroků a díky němu Bílí Tygři neodešli s prázdnou ani podesáté v sezoně. „Škoda prohry, ale každý bod se počítá. Obzvlášť z venku" hodnotil 25letý Kváča. „Mělo to úžasné parametry. Skvěle pracovaly obrany, ale šancí bylo taky dost. Pro diváky to muselo být pohledné utkání i bez gólů. Jsem na nás pyšný. Padáme do střel a bojujeme jeden za druhého," chválil Kváča.