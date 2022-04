Naštvaný Nedorost: Závěr komise rozhodčích? Nesouhlasíme, absolutně odporuje pravidlům

Je to pro mě čerstvá informace, sám jsem se ji dozvěděl teprve před pár minutami. Nejsem překvapený, jak komise rozhodčích Svačinův nájezd popsala. S jejím závěrem ale jako klub určitě nesouhlasíme, absolutně odporuje tomu, co je napsáno v pravidlech.

Nebavili jsme se o tom. V ničem by nám to nepomohlo. Když to řeknu blbě, kdo by přijel místo nich?