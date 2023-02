Navrátilci přiblížili Hradec ke čtyřce. Snad to není jen falešná forma, doufá Okuliar

Šestá výhra v řadě. Hokejistům Hradce Králové se vyprazdňuje marodka a zapojují se do bitvy o elitní čtyřku. Na přímý postup do čtvrtfinále extraligy ztrácí už jen bod. Ke skalpu přímého konkurenta z Třince výsledkem 4:3 v pondělní dohrávce 8. kola gólově přispěli všichni tři navrátilci do sestavy Pilař, Zachar i Oliver Okuliar. „Kdo ví, třeba je to jenom falešná forma. Ale budeme se snažit pracovat pro tým a je jedno, kdo se prosadí,“ říkal po cenné výhře poslední jmenovaný.

Foto: David Taneček, ČTK Oliver Okuliar z Hradce Králové střílí gól, vlevo brankář Třince Marek Mazanec.Foto : David Taneček, ČTK

Článek Slovenský útočník chyběl Mountfieldu od začátku roku. Rameno si poranil právě při posledním utkání s Oceláři. K návratu mu pomáhal i bratr. „Je fyzioterapeut. Má na starosti přesně to, s čím jsem potřeboval pomoct," líčil Okuliar. Sourozenci už děkoval večeří a jelikož rameno drží, přijde další dárek. „Už jsem mu psal. Chce koupit koly, tak je ode mě bude mít gratis," usmál se 22letý rodák z Trenčína, který kvůli zranění přišel o možnost podruhé v sezoně reprezentovat. Tipsport extraliga Rozjetý Hradec zdolal Oceláře a má šestou výhru v řadě Hlavně je ale rád, že se stihl vrátit před klíčovou fází sezony. Mountfield stíhá elitní čtyřku. „Je blízko, ale i daleko. Hrajeme o hodně, měli bychom dost dní na oddych. Takže teď už to vypadá jako play off," mínil Okuliar. Foto: David Taneček, ČTK Oliver Okuliar z Hradce Králové oslavuje gól v síti Třince.Foto : David Taneček, ČTK Většina veledůležitého zápasu s Třincem skutečně připomínala vyřazovací boje. Úvod byl ovšem hodně divoký, už po 29 sekundách otevřel skóre další z navrátilců útočník Radek Pilař. „Nejlepší možný comeback. Vrací se rozhodne líp, když je tým v laufu," liboval si. To byla rychlost! 😯 Radek Pilař poslal domácí @MountfieldHK do vedení již 29 vteřin po začátku utkání! 🔥 #MHKTRI pic.twitter.com/yFa0rtTXKV — Tipsport extraliga (@telhcz) February 13, 2023 Hosté skóre otočili, ale Východočeši hned zareagovali a v 9. minutě srovnali na 2:2. „Na střídačce jsme si řekli, ať se uklidníme. Vypadalo to na slušnou přestřelku. Ale povedlo se nám zlepšit obranu," oceňoval Pilař. Na další branku se totiž čekalo až do třetí třetiny. Hradci se nedařilo v početních výhodách, avšak v páté se prosadil po šťastném odrazu Okuliar. „Za trefu a výhru jsem rád. Ale i když jsme přesilovky poslední týden nacvičovali, byla to tragédie. Ještě na nich musíme zamakat," říkal kriticky slovenský křídelník. Gólově na něj navázal i třetí navrátilec Marek Zachar a Třinec už při hře bez gólmana jen snížil. 🎥Po přestřelce v první třetině jsme se ve druhé části branky nedočkali. Ovšem na začátku třetí periody si berou domácí vedení zpět! Oliver Okuliar se dokázal zorientovat před brankou a využívá přesilovou hru! 👀🔥 #MHKTRI pic.twitter.com/DFlVUGOEyG — Tipsport extraliga (@telhcz) February 13, 2023 Utkání bylo hodně emotivní. Hráči snadno našli důvod k potyčkám a slovním přestřelkám. I proto se duel hrál skoro dvě a třičtvrtě hodiny hrubého času. O to víc je pikantnější, že se oba soupeři bojující o přímý postup do čtvrtfinále potkají znovu už v pátek. Tentokrát na třinecké půdě v rámci 47. kola. „Rozebereme hlavně nás a naše chyby. Ale možná se na led trochu přenese napětí z dneška," uzavřel s úsměvem Pilař. NHL Vrána je na farmě v pasti. Rozhodnou o mně jiní, přiznává