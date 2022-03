Nečekali jsme lehký zápas, řekl Nestrašil po úvodní výhře Třince

Fotogalerie +3

Výhra se nerodila lehce. Ostravský klub, který postoupil před dvěma dny z předkola po pětizápasové bitvě s Olomoucí, držel polovinu utkání nerozhodné skóre.

"Neměli lehkou sérii, to je jasné. Na druhou stranu po dlouhém volnu se taky nehraje úplně snadno," uvedl Nestrašil v rozhovoru s novináři s poukazem na herní pauzu Ocelářů trvající od 8. března. "Nečekali jsme lehký zápas. Mají velký silný tým a věděli jsme, že nám nedají nic zadarmo. Že budou hrát tvrdě i zodpovědně a že se budou bít o každý puk. V tom jsou silní. Naštěstí jsme to zvládli taky a můžeme si připsat první výhru. Teď ji ale musíme hodit za hlavu, zítra je další zápas," dodal.

Třinec mohl prohrávat, gól Lukáše Kováře ale padl těsně po vypršení první třetiny. "V tu chvíli jsme všichni věděli, že to bylo po siréně. Je to ale poučení do příštích zápasů. Chybělo deset vteřin do konce třetiny a místo, abychom to dali k nim do pásma a dohráli to, tak ztratíme puk ve středním pásmu a otočí se to proti nám. Měli jsme kliku, že tam bylo deset vteřin a ne dvanáct," podotkl.

Byť se Vítkovice dokázaly v první třetině udržet v útočné třetině, tak vystřelily jen jednou. Vypadalo to, jako by Třinec okamžitě přepnul do play off módu.

"Přijde mi ale, že takhle hrajeme celou sezonu. Že to nebyla žádná velká změna," řekl Nestrašil. "Naopak mi přišlo, že jsme byli možná dopředu i malinko drzejší než během sezony. Samozřejmě, poslední dva měsíce byly pro nás těžké, od Channel One Cupu neustále chyběli hráči. Ať to byla viróza, covid, olympiáda... Promíchalo se tady spousta hráčů, ale náš hokej se moc neměnil," zamýšlel se.

Stejně tak Ondřej Kacetl začal play off stejně, jak jej loni zakončil - čistým kontem. Potřeboval na něj sedmnáct zásahů. Klíčové zákroky vytáhl za stavu 1:0, kdy kryl teč spoluhráče Kundrátka a do lapačky ukryl zakončení Samuela Bittena z brankoviště.

"Podal super výkon. Za takovým týmem, jako jsme my, se hrozně těžko chytá. Gólmani jsou radši, když na ně jde 30, 35 střel. Když jich tolik není a brankář musí být furt ready? Rozhodně mu to nezávidím a klobouk dolů před ním. Ačkoliv neměli tolik střel, tak těch pár šancí, co měli, byly fakt velké. A on je pochytal," řekl pochvalně.