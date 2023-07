Něco se v Třinci dělá hodně dobře a já bych se chtěl naučit co, říká obránce Polášek

Ta možnost, že byste šel hrát první ligu vám nevadí?

Já do Třince nepřišel s tím, že si tady ze mě všichni sednou na prdel, ale abych zabojoval o místo v kádru. A tím, že je to Třinec, tak mi to za to stojí. I kdybych se neprobojoval do sestavy, tak vím, že musím zůstat v zápřahu. I pokud by to znamenalo, že půjdu pomoct Frýdku-Místku.

Souhlasil jste s touhle podmínkou i proto, že věříte, že nenastane?

Měli své důvody a já přišel s tím, ať mi dají měsíc a v základu budu. Mají možnosti se bavit i o tomto, ale já si to třeba moc nepřipouštím.

Máte hromadu zkušeností, hodně odehráno, kdy jste byl naposledy v podobné pozici a bojoval o základní sestavu?

Myslím si, že je to tak pokaždé, když měníte klub. Neznají vás a vy musíte začít úplně od nuly. U mě to tak bylo v každém novém týmu. A je úplně jedno, jestli je vám třicet nebo dvacet. Jakmile jste na novém místě, pozici si musíte vydobýt.

Trenéra Motáka znáte z mládeže Vítkovic i ze Sparty, pomůže v boji o pozici?

Nepomůže. Když jsem si s ním volal, jasně jsme si řekli pravidla. Řekl mi, s čím tady jdu a že to záleží čistě na mně. Já pana Motáka znám, je to férový chlap. Vím, že když šanci budu mít a uhraju si ji, tak to nebude o tom, že by mi nějak pomáhal, ale proto, že jsem si to opravdu uhrál.

V posledních sezonách bylo vaše jméno spojeno se Spartou Praha, kde vám skončila smlouva. Bylo jasné, že další pokračování nebude?

Upřímně, po sezoně jsem to jasné neměl a hodně dlouho jsem vlastně nevěděl, na čem jsem. Pak ze Sparty vyšlo video, že končím. Tím pádem to bylo definitivní a začal jsem se poohlížet jinam.

Jste v Třinci, který vyhrál čtyři mistrovské tituly v řadě. Dá se říct, že jste si polepšil?

Už mnohokrát jsem sílu Třince poznal na vlastní kůži (v minulé sezoně Třinec Spartu vyřadil ve čtvrtfinále, v sezoně 2021/2022 ji porazil ve finále extraligy - pozn. aut.). Něco se tady dělá hodně dobře a já bych se chtěl naučit, co to je. Na čem to stojí. I když mi je třicet dva, mám pořád velkou možnost se učit.

Přišel jste jako zatím poslední posila, peklo se to dlouho?

Vůbec ne. Bylo to hodně rychlé. Dotáhlo se to během minulého týdne. I když je pravdou, že Třinec jsme řešili už po sezoně. Pak jsem se ale celé léto připravoval a čekal na nabídku, která by dávala smysl. Když se teď z Třince ozvali, jestli bych měl zájem se tady poprat o šanci, byl jsem víceméně rozhodnutý to zkusit za jakýchkoliv podmínek.

Jste z Ostravy, návrat do Vítkovic jste neřešil?

Myslím, že agent zjišťoval všechny varianty. Podle mého si ale Vítkovice, zejména po minulém roku, chtěly kádr udržet. Došly daleko, byly druhé po základní části, ani jsem se nedivil, že si chtějí podržet, co měli.

Jak vás kluci vzali v kabině? Nevítali vás vtípky, že teď konečně máte šanci něco vyhrát?

Zatím ne. S panem Peterkem (sportovní manažer Třince) jsme to drželi v tajnosti, ukuchtili jsme to před pár dny. Zatím na vtípky nebyl čas.

Jak jste ve Spartě nesli ty poslední dvě sezony, kdy vás Třinec v play off vyřadil?

Po každé sezoně, ať už se vypadne s kýmkoliv, tak to každému dochází jinak. Někomu hned po posledním zápase dojde, že se něco pos*alo, někdo se jenom nase*e a co stalo a proč se to stalo, mu dojde třeba až za týden.

Vy jste to měl jak?