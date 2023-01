Nehorázný a nechutný útok, který nemá obdoby. Ředitele extraligy vytočila slova manažera Olomouce

„Přeju ti hezkou dovolenou, ty bu*erante jeden zas*aný! Tady si už nezapískáš!" zanesli sudí do zápisu o utkání, jak Fürst po zápase cestou arbitrů do kabiny vulgárně napadl Mrkvu.

„Ptal jsem se ho, jestli je se svým výkonem spokojen a jestli to, co předvedl, byl výkon extraligového rozhodčího. A on mi arogantně řekne: ´Mějte se pěkně, na shledanou´? V neděli byli nasraní hosté, domácí i diváci. A pan Mrkva odchází s umaštěnou pusou od párku nebo od čeho naprosto spokojený, protože si domů veze výplatu," prohlásil Fürst s tím, že Mrkva na ledě nestačí pohybem, protože „je tlustší než já – a to je co říct".