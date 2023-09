Nejlepší střelec minulé sezony se probral. Nehroutil jsem se z toho, usmíval se Daňo

Dva góly vstřelili Třinečtí v úvodní třetině, pak už ale Daniela Krále, který v této sezoně naskočil do branky Severočechů poprvé, nepřekonali. Výhru si pojistili až do prázdné branky, kdy se podruhé v zápase trefil Marko Daňo a poprvé po návratu do Třince Richard Pánik.

„Moc dobře víme, jak to bylo minulou sezonu, kdy jsme nezvládli první čtyři zápasy. Nechci říct, že jsme na to zvyklí, to vůbec, ale hlavu jsme si z těch prvních dvou utkání nedělali. Už jsme ale chtěli vyhrát, protože pro výhry ten hokej hrajeme. Tak jsme si řekli, že to je pro nás důležitý zápas, nastavili si hlavy a šedesát minut o tu výhru bojovali,“ prozradil recept na zlomení začínající série nezdarů Daňo.

SESTŘIH: Třinec - Liberec 4:1Video : Tipsport Extraliga / BPA

Nejlepší střelec základní části minulé sezony k první výhře pomohl dvěma trefami. „Chtěl bych tu pozici obhájit, ale z toho, že jsem v prvních dvou zápasech nedál gól, jsem se nehroutil. Vím, že když budu dělat ty dobré věci, které jsem dělal minulou sezonu a budu v pozicích, odkud góly padají, to znamená před brankou, tak to přijde,“ přemítal slovenský útočník.

Před brankou bojoval i proti Liberci. A nejen hokejkou. S Janem Šírem si názory vyměnili ve druhé části i ručně. Oba pak dvě minuty odpočívali na trestné lavici. „Zastavil jsem před brankářem, který chytil puk a mladý chlapec se tam semnou chtěl šťouchat. Nebojím se toho, tak jsem ho šťouchl nazpátek. Okolo branky to občas bolí, ale já to tam mám rád a když tam budu, tak vím, že za to co schytám, budu i odměněný,“ pousmál se Daňo.

Třinec - Liberec, bitkaVideo : Tipsport Extraliga / BPA